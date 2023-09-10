Шаламе и Дженнер окончательно перестали скрываться

Похоже, теперь мы будем часто видеть Кайли и Тимоти вместе — влюбленные уже во второй раз за короткое время вышли вместе в свет. Свой публичный дебют в качестве пары они совершили на концерте Бейонсе в Лос-Анджелесе, где особо везучим зрителям даже посчастливилось запечатлеть первый поцелуй звезд на камеру. А спустя всего пять дней они вместе посетили куда более камерное мероприятие — теперь на другом конце страны.

Вчера актер и звезда семейного реалити-шоу были замечены в Нью-Йорке на званом ужине дизайнера Хайдера Аккермана в честь его коллаборации с брендом уходовой косметики Augustinus Bader. Правда, никаких страстных объятий на этот раз в кадр не попало: голубки внимательно слушали речь виновника торжества. Но мы, честно говоря, просто рады, что эти двое хотя бы вышли из тени. Может, так мы ( а заодно и экс-бойфренд миллиардерши — рэпер Трэвис Скотт) быстрее привыкнем к этой странной парочке, в которую до последнего верили с большим трудом.