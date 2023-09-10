Муцениеце призналась, что после развода сын переживал из-за кота

«Я помню, когда только случился 2020 год и мы переехали из дома в квартиру, Тимоха был еще маленький мальчишка, который сел на свою маленькую кроватку, обняв Салика обоими ручками и спросил: «Мам, а мы теперь будем жить в квартире?» Да, Тимуля. Мам, а это значит, что Салик больше никогда не будет гулять?» — вспомнила разговор с сыном Муцениеце.