Катчер и Кунис извинились за поддержку коллеги, приговоренного к 30 годам тюрьмы

Пополнение в копилке вымученных извинений медийных личностей. Эштон Катчер и Мила Кунис записали видео, где оправдываются за поддержку своего друга и коллеги по сериалу «Шоу 70-х» Дэнни Мастерсона, которого в 2020 году обвинили в изнасиловании три женщины. Все три инцидента произошли в разное время в начале 2000-х, и, по словам жертв, актер действовал по одному и тому же сценарию: приглашал девушек к себе домой и подсыпал в напиток снотворное. Во время первого суда присяжные не смогли прийти к общему мнению, а вот второй на днях закончился суровым вердиктом: 47-летний актер, которого признали виновным в двух изнасилованиях, проведет за решеткой как минимум 30 лет.

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Накануне оглашения приговора, который вынесла судья Шарлейн Олмедо, стало известно: коллеги и близкие Мастерсона пытались повлиять на ее решение. Около 50 человек, работавших с актером на съемочной площадке, обратились к служительнице закона в письменном виде. Все они предоставили положительные характеристики Мастерсона — в частности, Катчер и Кунис написали, что он «порядочный и великодушный человек», «образец для подражания и друг».

Видео дня

«Дэнни невероятно честный человек. За 25 лет нашего знакомства он ни разу мне не солгал. Он научил меня быть прямым, не отворачиваться от проблем в жизни и отношениях, решать их и двигаться дальше», — поделился Эштон.

Естественно, после того как это письмо стало достоянием общественности, на супругов обрушилась лавина критики за обесценивание страданий, которые пережили жертвы. Более того, Катчера обвинили в том, что он поставил слова женщин под сомнение: раз Мастерсон ни разу не солгал, значит, это они врут? И вот результат: сегодня актер опубликовал в запрещенной соцсети видео с извинениями и выразили сочувствие всем людям, пережившим сексуальное насилие.

Увы, даже такой шаг не уберег супругов от гнева общественности.

«Выглядит совершенно неискренне — их как будто взяли в заложники», — пишет один комментатор.

«Нет ощущения, что вы говорите от чистого сердца», — сомневается другой.

«Что с вами не так, ребята? У вас же есть дети», — негодует третий.

«Я вообще-то против культуры отмены, но для вас двоих готов сделать исключение», — заявляет четвертый.