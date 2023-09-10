Канье Уэст изолировал свою новую жену от друзей и семьи: источник

Не знаем, кого можно удивить этой новостью, но Канье Уэст далеко не идеальный партнер. Давайте коротко перечислим его заслуги: до неузнаваемости изменил свою новую жену Бьянку Ценсори под свой стиль, создал ей проблемы с законом, ну и как вишенка на торте — использовал для хайпа вокруг своего нового альбома. Близкие 28-летней австралийки, похоже, тоже не особо одобряют ее выбор. Но повлиять на девушку не могут: как оказалось, рэпер запрещает ей с ними общаться. По словам инсайдера, друзья Бьянки понятия не имеют, что творится в этом браке, поскольку Канье полностью изолировал свою жену от ее окружения.