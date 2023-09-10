Канье Уэст изолировал свою новую жену от друзей и семьи: источник
Не знаем, кого можно удивить этой новостью, но Канье Уэст далеко не идеальный партнер. Давайте коротко перечислим его заслуги: до неузнаваемости изменил свою новую жену Бьянку Ценсори под свой стиль, создал ей проблемы с законом, ну и как вишенка на торте — использовал для хайпа вокруг своего нового альбома. Близкие 28-летней австралийки, похоже, тоже не особо одобряют ее выбор. Но повлиять на девушку не могут: как оказалось, рэпер запрещает ей с ними общаться. По словам инсайдера, друзья Бьянки понятия не имеют, что творится в этом браке, поскольку Канье полностью изолировал свою жену от ее окружения.
«Ее друзья начинают беспокоиться, потому что их отношения с ней уже давно не такие, как раньше, — рассказал изданию US Weekly анонимный инсайдер. — Бьянка всегда была сильной, независимой женщиной, у которой был собственный голос, но в последнее время они этого не видят. С тех пор как она начала встречаться с Канье, они практически не общаются».
Кстати, недавно друзья Бьянки уже высказывали в СМИ опасения, что рэпер пытается превратить ее в радикальную версию своей бывшей жены Ким Кардашьян.
«Бьянка застряла [в этих отношениях]. Друзья пытаются ее спасти, но никто не может этого сделать из-за блокады, которую вокруг нее установил Канье, — рассказала Daily Mail близкая подруга Ценсори. — Все крайне обеспокоены. Она вообще не такая. Она невероятно откровенный и живой человек, который никогда не умел держать язык за зубами».
Что ж, глядя на апатичную, молчаливую и почти всегда раздетую спутницу рэпера, поверить в это по-настоящему сложно. Да и без этой информации за девушку с каждым днем все тревожнее: слишком уж много признаков токсичных отношений мы можем насчитать в ее романе с Канье.