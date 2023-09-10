«Это адский ад»: Наташа Королева жалуется на тяжелую работу

«Не знаю, как мы вообще будем снимать солнечный день, но кино – великое искусство», — говорит Королева. Однако на этом рабочий день Наташи не закончился. После съемок она отправилась на концерт. Она была уже настолько измотана, что не могла связать и двух слов: «Киногероини в полуобморочном состоянии. Выйдя из трехдневного состояния… двенадцатичасовой… Я уже даже не могу говорить».