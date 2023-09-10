«Это адский ад»: Наташа Королева жалуется на тяжелую работу
У Наташи Королевой плотный график работы. Особенно сейчас у нее достаточно тяжелый период. Знаменитость много времени проводит на съемках. В один из съемочных дней резко испортилось погода, что внесло коррективы во времени. Всей съемочной команде пришлось прятаться от сильного дождя в маленьком вагончике. Правда, это не спасло ситуацию. Певица все равно насквозь промокла и замерзла. Она укрылась теплым халатом, чтобы согреться. В непредвиденном перерыве женщина учила текст.
«Вот стоит целый караван съемочный, нам тут вкусняшки дают», — комментирует звезда.
Для съемок сцены требовалась солнечная погода. Артистка начала молиться, чтобы погода улучшилась.
«Не знаю, как мы вообще будем снимать солнечный день, но кино – великое искусство», — говорит Королева. Однако на этом рабочий день Наташи не закончился. После съемок она отправилась на концерт. Она была уже настолько измотана, что не могла связать и двух слов: «Киногероини в полуобморочном состоянии. Выйдя из трехдневного состояния… двенадцатичасовой… Я уже даже не могу говорить».
Помощница артистки помогла ей правильно сформулировать мысль.
«После 12-часовой смены мы в состоянии аффекта летим к любимым зрителям и 4 дня недосыпа нам вообще пофигу!», — отметили женщины.
Нет времени даже на сон, но от работы Наташа Королева не отказывается все равно. Так, звезда полетела в другой город, чтобы выступить перед поклонниками вживую. Певица призналась, что ей тяжело поддерживать такой ритм жизни.
«Да, кино надо любить, потому что съёмки в фильмах – это адский ад. 12 часов смены. А если ещё и здоровье подводит. Вот как? Актёры, киноактёры, респект вам и уважуха», — заявила Королева.