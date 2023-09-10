Джейсон Стэйтем опубликовал новый пост и привел подписчиков из России в восторг — в чем дело?
Буквально каждый пост Джейсона Стэйтема становится отделением «волчьих цитат» на выезде. Не так давно мы уже рассказывали, как подписчики из России высмеяли очередное фото кинозвезды. Актер, похоже, долго отходил от этого шапито и полтора месяца не радовал новыми постами фолловеров, которые успели изрядно соскучиться по брутальным фото и философским мыслям. Но на этот раз Джейсон их не подвел и поделился еще одной глубокой цитатой: «Кто знает... тот знает», — подписал он кадр с ветераном британской армии Кристианом Крейгхедом, заодно сопроводив его эмоджи ниндзя.
В комментариях, как уже стало принято, собрались только русские.
«Все, кто знают, знают. Все, кто понял, понял»,
«Если в Монголии монгол, то в Чехии чехол»,
«Жизнь грустная, зато зарплата смешная»,
«Слабый мужчина ищет оправдания, сильный подготовил их заранее»,
«Ной не ныл, и ты не ной»,
«Если вашего друга сбила машина, то он вам не друг. Друзья на дороге не валяются», — упражняются в юморе соотечественники.
Шутки шутками, но сможете ли вы отличить цитаты Стэйтема от других мастеров слова? Проверьте в нашем тесте!
* Запрещен в РФ.