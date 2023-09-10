Стэйтем опубликовал новый пост и привел подписчиков из России в восторг

Буквально каждый пост Джейсона Стэйтема становится отделением «волчьих цитат» на выезде. Не так давно мы уже рассказывали, как подписчики из России высмеяли очередное фото кинозвезды. Актер, похоже, долго отходил от этого шапито и полтора месяца не радовал новыми постами фолловеров, которые успели изрядно соскучиться по брутальным фото и философским мыслям. Но на этот раз Джейсон их не подвел и поделился еще одной глубокой цитатой: «Кто знает... тот знает», — подписал он кадр с ветераном британской армии Кристианом Крейгхедом, заодно сопроводив его эмоджи ниндзя.