Подписчики обрушились на Курбана Омарова с критикой за новый пост

Экс-супруг Ксении Бородиной и новоиспеченный специалист по продаже недвижимости в Дубае, едва ступив на московскую землю, снова отправился в дальний путь. В запрещенной соцсети блогер выложил фотографию своей возлюбленной Валерии, снабдив ее лаконичной подписью: «Ну все, мы снова в путь. Максимальный комфорт обеспечил. Впереди 5 часов сна. Можете не отгадывать, куда, все равно не угадаете».

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Казалось бы — невинный пост, ничем особо не выделяющийся. Однако подписчики блогера буквально взбунтовались и выдали месячную норму хейта в адрес Курбана и Валерии.

«Я не знаю, сколько этой даме лет, вы меня извините, но выглядит как тетя Клава лет 50», — комментирует первый.

«Когда уж тут воспитанием детей заниматься», — вставляет свое мнение второй.

«Интересно, если у вас не останется ничего, она будет рядом с вами? Простите, ничего личного, просто вопрос», — добавляет третий.

«Наверное, куда-нибудь в село, в глубинку, в домик без удобств», — пытается пошутить четвертый.

Впрочем, и в этой бочке негатива нашлась ложка доброты.

«Какая милая девочка, чистая и светлая»,

«Куда бы вы ни летели, пусть удача всегда сопутствует вам. Вы прекрасная пара»,

«Не понимаю, откуда столько негатива у людей. Конкретно она ничего плохого не сделала ни женам, ни детям Курбана», — пишут позитивно настроенные фолловеры.