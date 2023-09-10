Подписчики обрушились на Курбана Омарова с критикой за новый пост, посвященный его девушке
Экс-супруг Ксении Бородиной и новоиспеченный специалист по продаже недвижимости в Дубае, едва ступив на московскую землю, снова отправился в дальний путь. В запрещенной соцсети блогер выложил фотографию своей возлюбленной Валерии, снабдив ее лаконичной подписью: «Ну все, мы снова в путь. Максимальный комфорт обеспечил. Впереди 5 часов сна. Можете не отгадывать, куда, все равно не угадаете».
Казалось бы — невинный пост, ничем особо не выделяющийся. Однако подписчики блогера буквально взбунтовались и выдали месячную норму хейта в адрес Курбана и Валерии.
«Я не знаю, сколько этой даме лет, вы меня извините, но выглядит как тетя Клава лет 50», — комментирует первый.
«Когда уж тут воспитанием детей заниматься», — вставляет свое мнение второй.
«Интересно, если у вас не останется ничего, она будет рядом с вами? Простите, ничего личного, просто вопрос», — добавляет третий.
«Наверное, куда-нибудь в село, в глубинку, в домик без удобств», — пытается пошутить четвертый.
Впрочем, и в этой бочке негатива нашлась ложка доброты.
«Какая милая девочка, чистая и светлая»,
«Куда бы вы ни летели, пусть удача всегда сопутствует вам. Вы прекрасная пара»,
«Не понимаю, откуда столько негатива у людей. Конкретно она ничего плохого не сделала ни женам, ни детям Курбана», — пишут позитивно настроенные фолловеры.
Напомним, ранее пользователи Сети уже сравнивали Валерию с бывшей женой Омарова Ксенией Бородиной (причем часто не в пользу первой) и критиковали блогера за то, что он преувеличил профессиональные заслуги своей возлюбленной. Ну а мы просто пожелаем Курбану приятной посадки и побольше адекватных подписчиков.