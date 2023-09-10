Певица Максим показала красавицу-дочь

Минувшее лето певица Максим провела в реабилитационном центре. Знаменитость добровольно приняла решение об избавлении от пагубной привычки. Она прошла курс реабилитации от алкогольной зависимости.

«Я пришла к тому, что это зависимость, осознала это, приняла и решила действовать. Поэтому я нахожусь в клинике уже долгое время», — признавалась звезда.

Певица пыталась «глушить» свою усталость алкоголем.

«Я приехала не то, что уставшая, я уже не могла стоять на ногах. Перед выходом на сцену я была под капельницей и решила, что если выпью алкоголь, то отработаю, как машина. Не получилось», — рассказывала Максим о сорванном концерте в Сочи.

Сейчас она проводит время со своими дочками. Максим все чаще публикует фотографии со своей младшей дочерью Марией. А вот старшую Александру в социальной сети певицы почти не видно. Похоже, что 14-летняя девочка не хочет быть предметом для обсуждений и показываться в блоге мамы, в отличие от ее младшей сестры.

New Magazine

Марина поделилась трогательными кадрами с Марией. По всей видимости, девочка с собакой пришли под утро в кровать к маме.

«И так каждое утро», — отметила певица.