22-летняя дочь Обамы прогулялась по улицам в бикини

Дочь бывшего президента США Барака Обамы Сашу заметили на публике в откровенном наряде. Фотографии папарацци публикует Page Six.

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22-летняя знаменитость прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в синей юбке длины макси с заниженной линией талии и бикини белого цвета, надетом вместо топа. При этом волосы девушки были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. В качестве обуви она выбрала сланцы.

На размещенных кадрах видно, как Обама разговаривает с друзьями и курит сигарету.