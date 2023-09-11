Эмили Ратаковски снялась в халате на голое тело

Американская супермодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном образе и поделилась фото с поклонниками. Соответствующая публикация появилась на странице модели в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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32-летняя манекенщица позировала перед фотографом в черном халате на голое тело. Знаменитость запечатлели сидящей на стуле с нюдовым макияжем на лице. На размещенном кадре видно, что в момент съемки телезвезде делали укладку. Ее наряд дополнил массивный золотой кулон.

Подписчики восхитились внешним видом Ратаковски, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Идеальная фигура», «Нереальная девушка», «Роскошная», «Красивое тело», «Выглядишь потрясающе», «Самая красивая модель в мире», — высказывались многочисленные фанаты.