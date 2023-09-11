Майли Сайрус впервые высказалась о разрыве с Хемсвортом

Сайрус рассказала, что их развод был логичным завершением «травмирующих отношений». Майли объяснила, что за 10 лет их романа изменились они и их взаимоотношения.

«Было понятно, что наши с Лиамом отношения на исходе. Мы были вместе 10 лет, и отношения стали травмирующими», - рассказала Майли.

Артистка приняла решение о разводе в день выступления на фестивале Гластонбери. Однако, по словам певицы, мысль о том, что она разлюбила актера пришла к ней после пожара в их доме Малибу. Напомним, дом супругов сгорел во время сильных пожаров в городах вокруг Лос-Анджелеса в 2018 году.