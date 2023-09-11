Беременная Кузьмина разгневала подписчиков своим переездом в Аргентину

Беременная актриса Ольга Кузьмина огорошила подписчиков новостью — она прилетела в Аргентину. Подробностями звезда поделилась в своих соцсетях. По словам знаменитости, врач ей разрешил совершить многочасовой перелет, находясь на последнем месяце беременности.

«Добрый день! Мы в Аргентине» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила она.

Также Кузьмина отметила, что о поездке в Южную Америку она узнала за несколько часов до вылета. Актриса рассказала, что хотела сделать сюрприз мужу, который уже несколько дней находится в Аргентине. Однако подписчики Ольги не верят ее словам. Они считают, что артистка давно знала, что полетит рожать за рубеж.