Беременная Кузьмина разгневала подписчиков своим переездом в Аргентину

Беременная Ольга Кузьмина разгневала подписчиков своим переездом в Аргентину
Беременная актриса Ольга Кузьмина огорошила подписчиков новостью — она прилетела в Аргентину. Подробностями звезда поделилась в своих соцсетях. По словам знаменитости, врач ей разрешил совершить многочасовой перелет, находясь на последнем месяце беременности.
«Добрый день! Мы в Аргентине» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила она.
Также Кузьмина отметила, что о поездке в Южную Америку она узнала за несколько часов до вылета. Актриса рассказала, что хотела сделать сюрприз мужу, который уже несколько дней находится в Аргентине. Однако подписчики Ольги не верят ее словам. Они считают, что артистка давно знала, что полетит рожать за рубеж.
«Продуманка еще та», «Гражданство для ребенка полетели делать», «Дома то рожать нельзя, выпендриваются», «Теперь ясно для чего испанский учили», — подчеркнули они в комментариях.
Напомним, Кузьмина была замужем за психологом по имени Алексей. В 2013 году звезда подарила экс-супругу сына Гордея. В этом году Ольга станет мамой во второй раз — она ждет девочку от ведущего мероприятий Евгения Апанасевича.