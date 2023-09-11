Актер из "Трех мушкетеров" признался в алкоголизме

Многие артисты не скрывают, что у них с годами возникают проблемы с алкоголем. Тем более после прихода большой популярности. С таким столкнулся, в том числе и герой фильма «Три мушкетера» Валентин Смирнитский.

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На самом деле Валентин стал известен еще до того, как начались съемки. На тот момент он поработал в качестве вспомогательных героев во многих картинах. Но именно «Три мушкетера» сделали Валентина настоящей суперзвездой.

Артист говорит о том, что у него «срывало якоря, будь здоров». Он через многое прошел, связанное с алкоголем. Валентин подчеркивает, что на самом деле трудности у актеров возникают из-за ролей, когда они не могут провести грань между сценой и реальной жизнью.