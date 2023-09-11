Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе перестали скрывать роман

Модель и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе посетили финальный матч US Open. Фотографии пары опубликовал Daily Mail.

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25-летняя Кайли Дженнер и 27-летний Тимоти Шаламе не скрывали своих чувств друг к другу: они сидели в обнимку и целовались. Звезда реалити-шоу была одета в обтягивающую черную футболку и синие джинсы, а актер — в серую футболку, джинсы и черную толстовку с капюшоном.

Впервые о романе Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заговорили после того, как блог со сплетнями о звездах DeuxMoi опубликовал фотографии пары на свидании после показа Jean Paul Gaultier в Париже. Инсайдеры блога заявили, что Тимоти и Кайли вместе отметили Новый год в Аспене и отдохнули на островах Теркс и Кайкос. В начале лета в таблоидах опубликовали первые совместные снимки пары, сделанные во время пикника в доме актера в Лос-Анджелесе.