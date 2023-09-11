45-летняя Екатерина Климова показала лицо без макияжа

Актриса рассказала подписчикам, что собиралась удалить из телефона лишние фото, но перед этим решила объединить их в серии и опубликовать. Первую опубликованную серию звезда назвала «Селфи без». На снимках 45-летняя Екатерина Климова позировала без макияжа и укладки лежа в кровати.

«Лапочка-девочка везде. Не скажешь, что мать троих детей», «На фото живой человек без маски и образа», «Катя, ты великолепна», «Какая вы хорошенькая», «Удалять такую красоту — кощунство», «Очень красивая и естественная», — высказались подписчики актрисы в комментариях.

Звезда признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Екатерина Климова не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, но зато часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.