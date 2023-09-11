43-летняя Жизель Бюндхен появилась на светском мероприятии без штанов

Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен посетила званый ужин бренда Frame, который прошел в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Фотографии с мероприятия опубликовал Page Six.

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43-летняя Жизель Бюндхен появилась на ужине в объемной джинсовой куртке, которую надела на голое тело. Звезда подиума дополнила образ черными сабо на высоком каблуке.

Жизель Бюндхен — бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год она была самой высокооплачиваемой моделью в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В апреле 2015 года Жизель Бюндхен объявила о завершении модельной карьеры, однако продолжила сотрудничать с ведущими модными домами.

В сентябре 2022 года Жизель Бюндхен рассталась со своим супругом, игроком в американский футбол Томом Брэди. Супермодель и спортсмен поженились в феврале 2009 года после двух лет романа. Их брак продлился 12,5 года. У бывших супругов есть двое детей: 13-летний сын Бенджамин Рейн и 10-летняя дочь Вивиан Лейк.