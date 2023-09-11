Звезда «Универа» заявила о готовности сделать пластическую операцию

Актриса Наталья Рудова, наиболее известная по ролям в сериалах «Татьянин день» и«Универ», рассказала об отношении к пластической хирургии. Слова актрисы цитирует «Пятый канал».

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По словам 40-летней актрисы, она сейчас постоянно пользуется услугами косметологов, чтобы поддерживать красоту и молодость. Говоря о планах на будущее, Наталья Рудова отметила, что с вероятностью 80% в перспективе обратится за помощью к пластическим хирургам.

«Если я захочу, я пойду и сделаю себе круговую подтяжку. Слава Богу, все хорошо сейчас — ничего не надо делать. И мне плевать на то, что кто-то там что-то скажет», — поделилась звезда.

По мнению Рудовой, «все и всегда» будут обращаться к пластическим хирургам.

«Все хотят сохранять молодость. Есть женщины, которые говорят: «Да, эти вот дуры, которые пошли себе что-то сделали». Знаете, что? Если вы хотите «стареть красиво» — старейте дальше», — высказалась звезда.

Наталья Рудова часто рассказывает поклонникам о том, как следит за фигурой. Весной 2023 года она отказалась от сладкого алкоголя и мучного. Тогда знаменитости удалось похудеть на 4 кг за 2 месяца. В феврале 2023 года Рудова признавалась, что страдает расстройством пищевого поведения. Из-за стресса она набрала 10 кг.