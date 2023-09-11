Тимур Родригез разводится после 16 лет брака

Тимур Родригез разводится со своей супругой Анной. Об этом он сообщил в личном блоге.

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Певец выложил на своей странице в социальной сети фотографию с женой, подписав ее следующим образом:

"Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей".

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В заключение артист попросил с пониманием отнестись к отсутствию каких-либо комментариев по этому поводу как сейчас, так и в будущем. Таким образом Родригез дал понять, что они с супругой не планируют делиться подробностями личной жизни с общественностью.

Тимур и Анна поженились в августе 2007 года. Они воспитывают двух сыновей – 14-лнетнего Мигеля и 10-летннего Даниэля.