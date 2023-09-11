Митя Фомин сравнил Рогова с обрюзгшей теткой после критики стиля

«Меня, человека, который на своих нарядах не просто собаку съел, а сожрал стадо овец, упрекать в том, что я плохо одеваюсь — последнее, что нужно делать в этой жизни. Тем более такому умному, как мне казалось, человеку, как Рогов. Оказалось, что он глуп. Просто глуп и недальновиден», — возмутился Фомин.