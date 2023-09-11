Джулия Фокс вышла в свет в прозрачных легинсах под зебру

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста, актриса и модель Джулия Фокс устроила фотосессию на улице в Нью-Йорке. Фотографии опубликовал Daily Mail.

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33-летняя Джулия Фокс позировала в необычном наряде: актриса надела полупрозрачный обтягивающий костюм, состоящий из короткого топа и легинсов с принтом под зебру. Бывшая девушка Канье Уэста дополнила образ кожаной курткой с отделкой из искусственного меха и белыми туфлями с шипами. Звезда уложила волосы на манер голливудских волн и сделала яркий макияж с акцентом на перламутровую помаду.

Джулия Фокс — модель, актриса и любительница откровенных и эпатажных нарядов. В 2022-м стало известно о том, что Фокс встречается с бывшим мужем Ким Кардашьян, рэпером и дизайнером Канье Уэстом. Однако их роман продлился всего полтора месяца. Паре было тяжело поддерживать отношения на расстоянии: Фокс жила в Нью-Йорке, рэпер — в Лос-Анджелесе.

После расставания Джулия Фокс заявила, что роман с рэпером не лучшим образом сказался на ее карьере.