Ирина Шейк вернулась к работе после отпуска с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк посетила презентацию спортивной коллекции бренда Lacoste, которая прошла в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Фотографиями с вечеринки модель поделилась в личном блоге.

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37-летняя Ирина Шейк выбрала для выхода в свет белый костюм, состоящий из обтягивающего топа и мини-юбки с заниженной талией. Звезда подиума накинула на плечи светлый жакет с логотипом Lacoste и дополнила образ белыми гольфами и лодочками на высоком каблуке.

Газета.Ru

"Как всегда блестящая", "Сама красивая модель", "Настоящая русская красавица", "Ну, наконец-то! Носки и туфли! Как долго я этого ждала", "Вам очень идет белый цвет", - написали поклонники Шейк в комментариях к посту.

Этот выход стал первым после того, как Ирина Шейк вернулась в США из Италии, где модель отдыхала вместе со своим бывшим возлюбленным, актером Брэдли Купером. Журналистам удалось поймать момент, когда пара обнималась на публике, из-за чего в СМИ стали появляться слухи о воссоединении модели и актера.

Позже инсайдер из близкого окружения знаменитостей сообщил, что Ирина Шейк и Брэдли Купер отправились в совместный отпуск в Италию ради общей дочери Леи.