15-летняя дочь Миллы Йовович снялась в бальном платье для рекламы

«Я знаю дизайнеров Кейт и Лауру Малливи с тех пор, как они создали свои первые необычные коллекции. И я всегда была одной из многих девушек, которые мечтали надеть их исключительные модели», — поделилась впечатлениями от съемки Милла Йовович.