15-летняя дочь Миллы Йовович снялась в бальном платье для рекламы
Актриса Милла Йовович снялась в рекламной кампании модного бренда вместе со своей старшей дочерью Эвер Андерсон. Кадрами из кампейна актриса поделилась в личном блоге.
47-летняя Милла Йовович и 15-летняя Эвер Андерсон стали героинями модной съемки бренда Rodarte. Актриса и ее дочь позировали фэшн-фотографу Дарье Кобаяши Рич в платьях из новой коллекции марки на фоне цветочных композиций.
«Я знаю дизайнеров Кейт и Лауру Малливи с тех пор, как они создали свои первые необычные коллекции. И я всегда была одной из многих девушек, которые мечтали надеть их исключительные модели», — поделилась впечатлениями от съемки Милла Йовович.
Подписчики оценили новую семейную фотосессию актрисы.
«Вы обе потрясающие», «Милла и Эвер похожи как две капли воды», «Вам обеим невероятно идут элегантные платья», «Ваша дочь невероятно похожа на вас в юности», — написали пользователи в комментариях.
Милла Йовович замужем за английским кинорежиссером Полом Андерсоном. Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла», они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают троих детей: 15-летнюю Эвер, 8-летнюю Дэшилл и 3-летнюю Ошин. Эвер Андерсон пошла по стопам матери и уже является успешной моделью и начинающей актрисой.