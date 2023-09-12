«Ноги синюхи»: Волочкову осудили на неподобающий внешний вид

Балерина Анастасия Волочкова не перестает делиться с подписчиками новыми фотографиями. Артистка выложила снимок, который не понравился ее поклонникам.

«А сегодня у меня день романтики и отдыха» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — с радостью сообщила балерина.

А пользователи Сети в очередной раз раскритиковали внешний вид знаменитости. «Ноги уже пора прятать», «Умеет же человек неудачные ракурсы выбирать!», «Ноги, смотреть и плакать», «Обувь больше головы в три раза, кошмар», «Ноги синюхи», «Когда голову помоешь? Грязная», — написали они в комментариях.