Виктория Боня раскрыла секрет идеальной кожи

«Что стало с моей кожей после СО2-лазера. У меня исчез детский шрам на лбу, причем я только сегодня это заметила! Если помните, на лбу была пигментация, я ее убирала лазером, но эффект был на 50 процентов. Сейчас от нее не осталось и следа. Фото без ретуши и без фильтров», — подчеркнула она.