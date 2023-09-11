Ксению Собчак возмутили кричащие в самолете дети
Многие заметили, что с появлением на свет сына Платона Ксения Собчак стала более сдержанной в некоторых вопросах, касающихся воспитания детей. Да и сама звезда признает, что после рождения собственного ребенка она «подуспокоилась».
Однако Ксения не была бы собой точно, если бы происходящее вокруг принимала с железным спокойствием. Поэтому, увидев ее недавний гневный выпад в личном Telegram-канале, поклонники не особенно и удивились.
Под раздачу на этот раз попали родители кричащих в самолетах детей, которым Собчак дала ценный совет: побольше читайте специальной литературы и учитесь способам, которые помогут правильно успокоить малыша.
«Пять часов прямо рядом со мной в самолете истошно орал ребенок. Мамаши, дорогие, читайте книжки... Это практически уже с года можно контролировать...» — высказалась ведущая.
Мнения комментаторов на удивление разделились: кто-то Собчак без доли сомнения поддержал, оценив ее шуточную инициативу сделать «отдельные зоны как раньше было «для курящих» и «не курящих» пассажиров». Другие же отметили, что звезда слегка перегибает и, возможно, стоило предложить помощь, а не бежать жаловаться фолловерам.