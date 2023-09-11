Ксению Собчак возмутили кричащие в самолете дети

Многие заметили, что с появлением на свет сына Платона Ксения Собчак стала более сдержанной в некоторых вопросах, касающихся воспитания детей. Да и сама звезда признает, что после рождения собственного ребенка она «подуспокоилась».

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Однако Ксения не была бы собой точно, если бы происходящее вокруг принимала с железным спокойствием. Поэтому, увидев ее недавний гневный выпад в личном Telegram-канале, поклонники не особенно и удивились.

Под раздачу на этот раз попали родители кричащих в самолетах детей, которым Собчак дала ценный совет: побольше читайте специальной литературы и учитесь способам, которые помогут правильно успокоить малыша.

«Пять часов прямо рядом со мной в самолете истошно орал ребенок. Мамаши, дорогие, читайте книжки... Это практически уже с года можно контролировать...» — высказалась ведущая.