Звезда «Семейки Аддамс» рассказала о пережитом насилии

Звезда фильма «Семейка Аддамс» и сериала «Шершни» Кристина Риччи рассказала о пережитом ею в прошлом насилии. Пост 43-летней актрисы в одной из социальных сетей цитирует издание People.

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Риччи попросила верить пережившим насилие и отметила, что иногда «любимые люди делают ужасные вещи». «Они могут не делать их с нами, и мы знаем их только такими, какими они показывают нам. Но это не значит, что они не делают чудовищных вещей. А не верить пережившим насилие — преступление», — написала актриса.

Она отметила, что милые в общении люди на самом деле могут быть хищниками и насильниками. «Я знала многих милых парней, которые были вежливыми со мной и насильниками у себя дома за закрытыми дверями. Я и сама пережила это. Верьте пережившим, рассказать об этом трудно, трудно и найти виновного», — сказала Риччи.

Кристина Риччи решила высказаться после того, как актеры Эштон Катчер и Мила Кунис извинились за поддержку своего коллеги по передаче «Шоу 70-х» Дэнни Мастерсона, обвиненного в изнасиловании. Катчер и Кунис по просьбе родственников Мастерсона написали на него положительную характеристику в суд, что вызвало волну осуждения в соцсетях.

Риччи подала на развод с продюсером Джеймсом Хердегеном в 2020 году, обвинив мужа в домашнем насилии. В октябре 2021 года актриса вышла замуж за Марка Хэмптона. Через два месяца у них родилась дочь Клео. В декабре 2022 года развод с Хердегеном был официально оформлен.