Екатерина Волкова пожаловалась на непринятие себя у звезд

"Хочу, чтобы мое тело, а не только лицо, было ухоженным. В этом я вижу любовь к себе. Но этот пост про другое - он про перекройку себя. Другой нос, другие уши, другая грудь, другой зад. И все бы ничего только вместо того, чтобы вначале поработать с психологом, "звезды" как бы легализуют эти бесконечные операции и поиски своей идеальной внешности", - заявила актриса.