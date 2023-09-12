Екатерина Волкова пожаловалась на непринятие себя у звезд
Актриса Екатерина Волкова призналась в Telegram-канале, что считает бичом нашего времени пластические операции у звезд.
По мнению Волковой, теперь наглядно видно, как много людей не принимают себя такими, какие они есть.
Артистка уточнила, что не является ханжой, так как сама посещает кабинет косметолога. Она хочет стареть "красиво и отстрочено".
"Хочу, чтобы мое тело, а не только лицо, было ухоженным. В этом я вижу любовь к себе. Но этот пост про другое - он про перекройку себя. Другой нос, другие уши, другая грудь, другой зад. И все бы ничего только вместо того, чтобы вначале поработать с психологом, "звезды" как бы легализуют эти бесконечные операции и поиски своей идеальной внешности", - заявила актриса.
Волкова заявила, что в отличие от звезд, которые могут позволить дорогого пластического хирурга, обычные люди ложатся под нож непрофессиональных специалистов.
"И что потом? А потом горькие слезы без возможности "как раньше", - рассказала звезда.
Волкова также планирует написать откровенный пост о нескольких операциях своих подруг. По словам актрисы, ее будущий текст может заставить кого-то задуматься о том, что не стоит гнаться за стандартами красоты. Она считает, что в пластике необходим "здравый, зрелый и ответственный подход".