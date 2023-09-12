Бывший муж Ферги ждет ребенка от новой возлюбленной

Американский актер Джош Дюамель и его супруга, модель Одра Мари, ждут первенца. Об этом модель сообщила в социальных сетях.
11 сентября 50-летний Джош Дюамель и 29-летняя Одра Мари отпраздновали первую годовщину свадьбы. Сегодня модель опубликовала в личном блоге фотографию с УЗИ.
"Скоро появится малыш Дюамель", — сообщила поклонникам модель.
Бывшая жена Джоша Дюамеля, певица Ферги, с которой у него есть общий сын Эксл, поздравила пару в комментариях.
"Я действительно рада за вас, ребята! Эксл не может дождаться, чтобы стать старшим братом", - написала певица.
Первой женой Джоша Дюамеля была певица Ферги, в браке с которой в 2013 году родился сын Эксл. В октябре 2019 стало известно о романе Дюамеля с моделью и победительницей конкурса "Мисс мира Америка-2016" Одри Мари. Спустя три года актер и модель скромно поженились в кругу близких людей год назад в родном городе девушки Фарго. Пара обменялась клятвами в лютеранской церкви Оливет. После церемонии молодожены отправились кататься по городу в красном кабриолете.