Бывший муж Ферги ждет ребенка от новой возлюбленной

"Я действительно рада за вас, ребята! Эксл не может дождаться, чтобы стать старшим братом", - написала певица.

Первой женой Джоша Дюамеля была певица Ферги, в браке с которой в 2013 году родился сын Эксл. В октябре 2019 стало известно о романе Дюамеля с моделью и победительницей конкурса "Мисс мира Америка-2016" Одри Мари. Спустя три года актер и модель скромно поженились в кругу близких людей год назад в родном городе девушки Фарго. Пара обменялась клятвами в лютеранской церкви Оливет. После церемонии молодожены отправились кататься по городу в красном кабриолете.