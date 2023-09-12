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Глюкоза показала внешность без макияжа

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала естественную внешность.

Глюкоза показала внешность без макияжа
© Lenta.ru

Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда предстала на фоне французских улиц в розовой сорочке и белых кедах с маленькой сумкой в руках. При этом в опубликованном ролике видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж. Так, Чистякова-Ионова продемонстрировала гладкое лицо без морщин и пигментации.

Вдобавок артистка завязала волосы в тугой хвост широкой резинкой в тон наряду, а в качестве аксессуаров выбрала серьги-гвоздики.

«Погода в Париже — жесть. Жара 40 градусов, я просто хожу в ночнушке. Но могу сказать, что это очень красивый город», — заявила она.