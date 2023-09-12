Глюкоза показала внешность без макияжа

Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя звезда предстала на фоне французских улиц в розовой сорочке и белых кедах с маленькой сумкой в руках. При этом в опубликованном ролике видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж. Так, Чистякова-Ионова продемонстрировала гладкое лицо без морщин и пигментации.