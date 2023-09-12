Российскую телеведущую Ксению Собчак заподозрили в увеличении груди из-за новой фотографии из Турции. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость позировала в малиновом костюме, который состоял из жакета и юбки длины макси с узором в виде растений и животных. Образ блогерша дополнила бежевым топом, который подчеркивал ее фигуру.

«Как же отлично в сентябре в Бодруме!» — подписала она снимки.