Киркоров обнажился перед Собчак: «Хочется трогать!»
Филипп похвастался своим новым телом.
Журналистка Ксения Собчак посетила клинику звездного хирурга Тимура Хайдарова. Звезда решила взять интервью у врача, а кроме этого она встретила певца Филиппа Киркорова.
Артист отметил, что безумно доволен новым телом, которое ему создал Хайдаров.
«Это все свое, просто все лишнее было откачено. Золотые руки Хайдарова постарались, а дальше — фитнес, поддержка», — заявил Киркоров.
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Филипп не упустил возможности похвастаться рельефным прессом и упругими ягодицами. Ксения подчеркнула, что приятно удивлена изменениями певца. «Это очень красиво! Хочется трогать!» — сказала журналистка.