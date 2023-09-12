Билан рассказал о действенной диете

Диетологи говорят, что после 40 лет становится сложнее удерживать вес в норме. Дима Билан, которому скоро 42, в этой связи очень рад, что популярная сеть быстрого питания ушла из России.

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- Я иногда заскакивал в популярный фастфуд на Тверской, - признается исполнитель. - Сегодня намного реже это делаю, потому что вместе с сетью, видимо, пропал их какой-то секретный ингредиент и уже не так вкусно.

И результат не заставил себя долго ждать - отказавшийся от гамбургеров и наггетсов певец вернулся в хорошую форму.

- Все пуговицы на концертных костюмах стали застегиваться, вещи теперь идеально сидят, - радуется Дима.

Он признается, что не знает точно, насколько похудел, но чувствовать себя стал намного лучше. Кстати, несколько лет назад, когда появились предпосылки к гастриту, Билан радикально поменял свою систему питания. Победитель Евровидения рассказал, что тогда ему здорово помогло практикуемое многими западными коллегами по сцене сыроедение, при котором исключается тепловая обработка продуктов. По утрам Дима стал есть каши, которые готовятся особым образом - без варки.

- С вечера их заливаю водой и оставляю набухать, - рассекретил он простой рецепт.