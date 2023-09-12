Тюремный срок, голодовка и счастливый финал истории актрисы Захаровой

Имя актрисы Натальи Захаровой публика узнала не благодаря ролям первой величины, а из-за жесткой семейной драмы, которая развернулась вокруг ее личной жизни.

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Поклонникам могло показаться, что судьба Захаровой похожа на сюжет сказки, ведь советская артистка переехала жить в Париж к своему мужу.

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Оказалось, что Наталья стремилась выйти замуж и родить ребенка состоятельному французскому стоматологу Патрику Уари лишь потому, что мечтала о новом гражданстве, приличных алиментах. Но как впоследствии оказалось, актриса прогадала, использовав мужа, а судьба сыграла с ней в злую шутку.

В середине 90-х Наталья родила дочь Марию и вскоре же подала документы на развод. Но видимо советская артистка забыла о том, что на Западе другие законы, в результате которых, Уари через суд добился права, чтобы дочь осталась с ним.

И пока бывшие супруги «боролись» за дочь, стараясь посильнее задеть друг друга, дошло до того, что 3-летнюю Машу отняли и отдали в другую семью, а родная мать получила разрешение лишь изредка видеть дочь в присутствии социального работника.

«Мы по-прежнему не понимаем, почему нас разлучили! И почему мы с дочерью в «Центре свиданий» должны говорить только на французском языке?» — писала убитая горем мать.

В тот период борющаяся за дочь Захарова появляется в качестве героини на российском телешоу, в результате чего о ее непростой судьбе узнает вся страна.

Судебная борьба между Патриком Уари и Натальей Захаровой продолжалась долгие годы. В России были созданы группы поддержки и помощи для актрисы, неравнодушные люди интересовались и старались помочь горюющей матери.

За это время представители французской власти сообщили актрисе, что она может приезжать к ним в страну, чтобы увидеться с дочерью, и уверяли, что все обвинения (экс-супруг обвинил Наталью в поджоге дома) были сняты.

Однако, она попала в ловушку, приехав в 2011-м во Францию, после чего ее арестовали на три года.

В тот период, пока она находилась в заключении, Наталья писала письмо министру:

«Ставлю Вас в известность, что после получения Вами этого заказного письма, я объявляю голодовку, до тех пор, пока моя дочь не будет со мной! Ответа на мое письмо не последовало, я начала голодовку, которая длилась 18 дней…» — рассказывала актриса.

После этой ситуации, имя Натальи Захаровой вышло на более высокий уровень, ее судьбу обсуждали на переговорах главы стран – Франции и России.

Путину тогда удалось договориться перевезти артистку в родную страну, и на четвертый день ее помиловали в России. К слову, воспоминания о своем заключении в колонию она изложила в книге.

Людям, следившим за этой историей, будет интересно узнать, что Захаровой удалось увидеться с Марией лишь, когда той исполнилось 16 лет. Мать и дочь, разделенные на долгие годы, не забыли друг друга и провели теплую встречу.

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А когда Марии исполнилось 21 год (совершеннолетие во Франции) она стала без запрета отца и властей общаться с родной матерью.