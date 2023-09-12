Экс-вокалистка The Pussycat Dolls пришла на чужую свадьбу в откровенном наряде

Экс-вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс пришла на чужую свадьбу в откровенной одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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41-летняя звезда посетила церемонию бракосочетания известного публициста и специалиста по связям с общественностью Саймона Джонса. На мероприятие она надела монохромный черный наряд. Комплект состоял из кроп-топа с обнажающими грудь вырезами, длинными рукавами и имитирующими ребра пластиковыми деталями и юбки длины макси с разрезом до бедра.

Образ исполнительница завершила миниатюрной сумкой и босоножками на среднем каблуке. Также она уложила волосы в высокий пучок, сделав прямой пробор и оставив пряди по обеим сторонам лица, и нанесла яркий макияж в коричневой гамме.