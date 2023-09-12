Певица Мэрайя Кэри воссоздала свой образ из клипа 1993 года

Певица Мэрайя Кэри воссоздала свой образ из клипа Dreamlover, который был снят в 1993 году. Фотографиями певица поделилась в социальных сетях.

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На опубликованных снимках 54-летняя Мэрайя Кэри запечатлена в черно-белой клетчатой рубашке, похожей на ту, в которой она снималась в клипе 30-летней давности. Певица также повторила свой фирменный макияж из видео: звезда сделала акценты на дымчатые глаза, персиковые румяна и бледно-розовую помаду.

«Воспроизведение клипа Dreamlover (без зеленых полей)», — подписала снимки певица.

Пост Мэрайя Кэри посвятила выходу своего юбилейного альбома Music Box, в который вошли такие хиты певицы как Dreamlover, Hero и Without You, а также ранее не издававшиеся треки с концертов 1993 года.

В 2022 году в канун рождества песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» установила рекорд по прослушиваниям в Spotify — трек прослушали примерно 21,3 млн раз. До этого момента первое место в рейтинге занимала песня Адель «Easy on Me» с 19,7 млн прослушиваний в сутки.