"Паше так удобно, мало огня в глазах". Пользователи сети раскритиковали брак актера Прилучного
Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась новым видео с мужем, после чего столкнулась с критикой подписчиков.
Брутян опубликовала романтичный ролик, на котором целует своего супруга Павла Прилучного. Зепюр подписала видео так:
"Настоящая любовь существует! Что бы там ни говорили скептики. Даже если в число этих скептиков входит твой собственный опыт. Не верь ему, он тоже может ошибаться".
Однако подписчики Брутян отметили, что ей еще рано говорить о настоящей любви, ведь она в отношениях с Прилучным чуть больше года.
«Зиппи любит, а Паше так удобно, мало огня в глазах его»,
«Настоящая любовь проверяется годами»,
«Хотелось бы чтобы это счастье длилось долго, но аналогично было с Агатой, и тот же взгляд, те же речи», – подчеркнули подписчики.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, куда Прилучный с женой улетел на отдых.