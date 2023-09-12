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"Паше так удобно, мало огня в глазах". Пользователи сети раскритиковали брак актера Прилучного

Супруга актера Павла Прилучного Зепюр Брутян поделилась новым видео с мужем, после чего столкнулась с критикой подписчиков.

Брутян опубликовала романтичный ролик, на котором целует своего супруга Павла Прилучного. Зепюр подписала видео так:

"Настоящая любовь существует! Что бы там ни говорили скептики. Даже если в число этих скептиков входит твой собственный опыт. Не верь ему, он тоже может ошибаться".

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Однако подписчики Брутян отметили, что ей еще рано говорить о настоящей любви, ведь она в отношениях с Прилучным чуть больше года.

«Зиппи любит, а Паше так удобно, мало огня в глазах его»,

«Настоящая любовь проверяется годами»,

«Хотелось бы чтобы это счастье длилось долго, но аналогично было с Агатой, и тот же взгляд, те же речи», – подчеркнули подписчики.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, куда Прилучный с женой улетел на отдых.

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