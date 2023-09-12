Бейонсе поделилась редким снимком с родителями

Певица Бейонсе поделилась с подписчиками личного блога редким снимком со своими родителями. 4 сентября Бейонсе исполнилось 42 года. Поздравить певицу с днем рождения пришли ее родители - Тина и Мэтью Ноулз.

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На опубликованном черно-белом снимке отец и мать наклонились к дочери с разных сторон и целуют ее в щеки. Сама Бейонсе в этот момент сидит с закрытыми глазами и улыбается.

В 2011 году Тина и Мэтью Ноулз развелись после 31 года брака. Бумаги на развод подала мать певицы. Причиной расставания стала измена Мэттью Ноулза: в 2010 году у него родился сын от актрисы Александры Уайт.

В 2015 году Тина Ноулз вышла замуж за актера Ричарда Лоусона.

В конце июля 2023 года мать Бейонсе подала на развод с актером, указав в качестве причины разрыва "непримиримые разногласия". Поскольку у пары нет общих детей, бывшие влюбленные не имеют друг к другу никаких финансовых претензий. Также женщина планирует вернуть себе фамилию Ноулз (по документам она все эти годы была Лоусон).

Впервые слухи о разрыве пары появились в начале июля после того, как Тина Ноулз не присоединилась к Ричарду Лоусону во время пресс-тура, посвященного премьере его нового фильма "Черный террор".