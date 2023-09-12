Глюкозу раскритиковали за «детское мини-платье»

Певица Глюкоза устроила фотосессию в откровенных нарядах. Снимками она поделилась в социальных сетях.
37-летняя певица позировала в корсетном розовом мини-платье с разрезом на бедре. Образ дополнили серебряные туфли с длинным мысом и сет ожерелий из жемчуга. Однако поклонники не оценили образ певицы.
"Странное детское платье", "Как будто платье вам уже мало", "Зачем вы себя так молодите?", "Перебор в образе. Сняли платье с куклы?", "Стилиста можно уволить", — написали пользователи соцсетей.
Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, пара воспитывает двоих детей: 16-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Певица признавалась, что у них с супругом были проблемы в браке. По словам звезды, в какой-то момент они разошлись в "жизненном расписании", но им удалось это преодолеть, и сейчас они не испытывают трудностей в отношениях.
Артистка также говорила, что хочет в третий раз стать матерью, и муж ее поддерживает. Супруги обсуждали с дочерями этот вопрос, но пока девочки не совсем готовы к появлению на свет брата или сестры. Певица говорила, что на раздумья у них есть еще один-два года.