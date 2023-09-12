Внешность Кейт Мосс на новом фото встревожила пользователей Сети

Папарацци сняли британскую супермодель и актрису Кейт Мосс с сигаретой на улице, и ее внешний вид встревожил пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

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Отмечается, что 49-летнюю манекенщицу запечатлели у итальянского ресторана в Лондоне во время семейного обеда. На фото знаменитость предстала с распущенными волосами и без макияжа. При этом она улыбалась, щурясь на солнце и демонстрируя глубокие морщины.