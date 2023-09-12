Жена Оззи Осборна рассказала, почему не развелась с музыкантом
Жена рок-музыканта Оззи Осборна, предпринимательница и телеведущая Шэрон Осборн в новом интервью рассказала, почему не развелась с мужем несмотря на все трудности.
Секретом 40 лет семейной жизни она поделилась в беседе с E! News.
По словам 70-летней Осборн, она приняла все недостатки 74-летнего мужа и признала свои.
"Я могу выглядеть нормальной, я нормально одеваюсь, но нормальное - это не обо мне. Было непросто, отношения - это непросто. Надо работать. Бывают ужасные времена, плохие и просто чудовищные. Но если вы любите друг друга достаточно, вы справитесь", - сказала она.
Осборн поддержала мужа в 1979 году, когда его выгнали из Black Sabbath из-за злоупотребления наркотиками. Кроме того, она простила его после измен.
"Мы слеплены из одного теста. Важно принять человека таким, какой он есть, он никогда не будет таким, каким хотите вы. Хорошее, плохое. Если есть любовь, вы это примете, как и то, что это нельзя изменить", - заключила она.