Чего вы не знали о блистательной Эми Уайнхаус

Благодаря своему уникальному голосу, стилю, вдохновленному шестидесятыми годами, и яркой индивидуальности, Эми Уайнхаус вошла в число самых любимых артистов в мире. Певица неожиданно скончалась 23 июля 2011 года в своем доме на Камден-сквер в Лондоне. Годы спустя ее проникновенные баллады все еще звучат в наших головах, а ее фирменная прическа «улей» и ярко выраженный макияж «кошачий глаз» продолжают вдохновлять. "Рамблер" собрал факты, которые нужно знать о блестящей Эми Уайнхаус, ушедшей из жизни всего в 27 лет.

© Flickr

Бабушка была ее главным образцом для подражания

Видео дня

Хотя отец познакомил ее с музыкой через мягкий ритм песен Фрэнка Синатры, которые он пел ей в детстве (согласно интервью 2007 года), именно ее бабушка Синтия, певица кабаре, заставила ее влюбиться в джаз. После того, как ее образец для подражания скончался в 2006 году, Эми Уайнхаус отдала дань уважения ей, сделав особенную татуировку.

Она не всегда хотела быть певицей

Хотите верьте, хотите нет, но Эми Уайнхаус не всегда стремилась стать артисткой. Когда-то она мечтала о более простой жизни, хотела стать официанткой и кататься на роликовых коньках.

Она основала рэп-группу, когда ей было 10 лет

У многих из нас детство полно замечательных идей, и Эми не стала исключением. Определив, что радиостанции крутят не ту музыку, которая ей нравится, юная Эми начала писать тексты и со временем стала создавать полноценные песни. Фактически, она написала каждую песню для своих первых двух альбомов, Frank и Back to Black .

В 10 лет вместе со своей лучшей подругой Джульеттой Эшби она основала рэп-группу Sweet'n'Sour . В конце концов две подруги вместе поселились в квартире в Камдене, ее любимом районе Лондона..

Она должна была стать девушкой Джеймса Бонда

В 2008 году Эми Уайнхаус едва не стала героиней фильма о Джеймсе Бонде . Ее пригласили внести свой вклад в вступительную песню к «Кванту милосердия» , 22-му фильму саги об агенте 007 , однако она не смогла выполнить свой контракт из-за личных проблем.

Она вдохновила многих дизайнеров

Достигнув огромного успеха в карьере, Эми Уайнхаус стала иконой стиля для различных дизайнеров. Карл Лагерфельд создал свою пре-осеннюю коллекцию 2008 года, используя отсылки к шестидесятым годам, а Жан-Поль Готье посвятил свой показ весна-лето 2012 Эми Уайнхаус как дань уважения.

Ее путь в моду на этом не остановился. В 2010 году, за год до своей смерти, Эми Уайнхаус объявила о сотрудничестве с Fred Perry , одним из ее любимых брендов. Коллекция воплотила ее дух ретро, дополненный влияниями рок-н-ролла. Ожидалось, что за этим последуют три последующих сборника, и все они будут столь же вдохновляющими.

Церемония вручения премии «Грэмми»

В 2008 году Эми Уайнхаус получила пять премий «Грэмми». Хотя ее не пустили в Соединенные Штаты для присутствия на церемонии в Лос-Анджелесе, певица узнала о своих многочисленных наградах Грэмми из лондонского концертного зала во время мероприятия. Это была незабываемая ночь.

История песни Rehab

Rehab — одна из самых популярных песен Эми Уайнхаус , и, по словам певицы, это была не что иное, как ироничная шутка.