Ольга Бузова рассказала, как планирует худеть

Ольга Бузова рассказала о новой привычке, с помощью которой собирается худеть
Гастрольная жизнь Ольги Бузовой позволяет ей разве что сон длиною в пару часов и занятия спортом, которые помогают быть в тонусе. И хотя даже на еду времени бывает крайне мало, жалуется телеведущая, вес все равно порой набирается. Чтобы бороться с лишними килограммами, Оля решила пойти на крайние меры и внедрить в свою жизнь новое правило — завтракать.
Оказывается, есть по утрам звезде «Дома-2» не нравится от слова совсем, и теперь это стало привычкой, которая нарушает питание.
«Один раз в день я питаюсь. Это неправильно... Поэтому решила реально завтракать, сейчас буду давиться», — поделилась Оля своими соображениями в личном блоге.
Поэкспериментировать Бузова решила как раз в пик рабочих проектов, когда энергия особенно нужна.
«Буду пробовать», — говорит она. Ну а мы только за и поддерживаем Олю — все-таки предела совершенству нет, и если знаменитость с новой полезной привычкой будет еще краше, то почему нет?