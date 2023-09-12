Ольга Бузова рассказала, как планирует худеть

Гастрольная жизнь Ольги Бузовой позволяет ей разве что сон длиною в пару часов и занятия спортом, которые помогают быть в тонусе. И хотя даже на еду времени бывает крайне мало, жалуется телеведущая, вес все равно порой набирается. Чтобы бороться с лишними килограммами, Оля решила пойти на крайние меры и внедрить в свою жизнь новое правило — завтракать.