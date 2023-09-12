Сестра Бритни Спирс стала участницей популярного шоу

Партнером Спирс станет хореограф Алан Берстен. По словам артистки, свой гонорар она будет отдавать в пользу Гильдии актеров и Гильдии сценаристов, которые сейчас в Голливуде бастуют.

"Я хочу заработать для них во время, когда они не могут зарабатывать сами", - сказала она.

Также 32-летняя Спирс пошутила о том, что танцы повлияют на ее физическую форму.

"Может быть, я вернусь отсюда на размер меньше", - сказала она.

Новый контракт Джейми Линн Спирс заключила на фоне громкого развода сестры. Накануне Бритни Спирс рассказала о том, что помирилась с младшей сестрой. В 2022 году Бритни обвинила Джейми Линн в меркантильности и попытке поживиться за ее счет после того, как та выпустила мемуары и дала интервью о ментальных проблемах своей знаменитой родственницы.