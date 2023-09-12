Сестра Бритни Спирс стала участницей популярного шоу
Актриса Джейми Линн Спирс, сестра певицы Бритни Спирс, стала участницей американской версии популярного шоу "Танцы со звездами". Об этом сообщает Page Six.
Партнером Спирс станет хореограф Алан Берстен. По словам артистки, свой гонорар она будет отдавать в пользу Гильдии актеров и Гильдии сценаристов, которые сейчас в Голливуде бастуют.
"Я хочу заработать для них во время, когда они не могут зарабатывать сами", - сказала она.
Также 32-летняя Спирс пошутила о том, что танцы повлияют на ее физическую форму.
"Может быть, я вернусь отсюда на размер меньше", - сказала она.
Новый контракт Джейми Линн Спирс заключила на фоне громкого развода сестры. Накануне Бритни Спирс рассказала о том, что помирилась с младшей сестрой. В 2022 году Бритни обвинила Джейми Линн в меркантильности и попытке поживиться за ее счет после того, как та выпустила мемуары и дала интервью о ментальных проблемах своей знаменитой родственницы.