Актрису осудили за насмешки над Николь Кидман

"Сейчас ты кибербуллишь лауреатку "Оскара" и "Эмми" Николь Кидман", "Унижать других - значит показывать собственную неуверенность в себе, критикам неплохо бы смотреться в зеркало", - писали Шумер в комментариях перед тем, как она удалила пост.