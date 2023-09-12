Актрису осудили за насмешки над Николь Кидман

Эми Шумер затроллила Николь Кидман
Американская стендаперша Эми Шумер затроллила в соцсети актрису Николь Кидман. На пост, который Шумер уже удалила, обратило внимание издание Page Six.
Комедиантка опубликовала у себя на странице фотографию Кидман, посетившей Открытый чемпионат США по теннису US Open.
"Вот так сидят люди", - подписала она кадр с 56-летней Кидман, намекая на неестественность позы и серьезного выражения лица актрисы.
В ответ подписчики осудили ее за насмешки.
"Сейчас ты кибербуллишь лауреатку "Оскара" и "Эмми" Николь Кидман", "Унижать других - значит показывать собственную неуверенность в себе, критикам неплохо бы смотреться в зеркало", - писали Шумер в комментариях перед тем, как она удалила пост.
Накануне певицу и актрису Селену Гомес раскритиковали за то, что своим новым постом в соцсетях она нарушила правила забастовки Гильдии киноактеров США.