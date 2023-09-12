Риз Уизерспун опубликовала фото с дочерью

Не отличить! Риз Уизерспун похвасталась красавицей-дочерью
Актриса Риз Уизерспун похвасталась взрослой дочерью от Райана Филлиппа. А восторженные поклонники затеяли спор — которая из двух блондинок более миловидна.
Главная блондинка Голливуда Риз Уизерспун поздравила дочь Аву Филлипп с 24-летием. Глядя на актрису с трудом можно поверить, что у нее взрослые дети, но это так. По случаю празднования, Риз опубликовала в сети трогательный пост и свежее фото с именинницей.
«С днем рождения, моя дорогая девочка! Для меня счастье наблюдать за тем, как ты растешь и становишься самой вдохновляющей, вдумчивой, творческой, динамичной и забавной женщиной. Я так многому научилась, став твоей мамой. Люблю тебя до самых звезд и обратно!», — не поскупилась на эмоции блондинка в законе.
Перед камерой обе блондинки позировали с распущенными светлыми волосами примерно одной длины и в нарядах схожего фасона. Вольно или невольно Ава похоже копирует стиль матери и заставляет поклонников Уизерспун каждый раз удивленно писать, что дочь ее полная копия.
Напомним, что Ава появилась на свет в первом браке актрисы с коллегой по звездному цеху Райаном Филлиппом. Она стала первым чадом многодетной ныне матери. Многие фанаты Риз были уверены — Ава пойдет по стопам родителей, но особых достижений на счету очаровательной блондинки (за исключением феноменального сходства с мамой) пока нет.