Риз Уизерспун опубликовала фото с дочерью

Актриса Риз Уизерспун похвасталась взрослой дочерью от Райана Филлиппа. А восторженные поклонники затеяли спор — которая из двух блондинок более миловидна.

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Главная блондинка Голливуда Риз Уизерспун поздравила дочь Аву Филлипп с 24-летием. Глядя на актрису с трудом можно поверить, что у нее взрослые дети, но это так. По случаю празднования, Риз опубликовала в сети трогательный пост и свежее фото с именинницей.

«С днем рождения, моя дорогая девочка! Для меня счастье наблюдать за тем, как ты растешь и становишься самой вдохновляющей, вдумчивой, творческой, динамичной и забавной женщиной. Я так многому научилась, став твоей мамой. Люблю тебя до самых звезд и обратно!», — не поскупилась на эмоции блондинка в законе.

Перед камерой обе блондинки позировали с распущенными светлыми волосами примерно одной длины и в нарядах схожего фасона. Вольно или невольно Ава похоже копирует стиль матери и заставляет поклонников Уизерспун каждый раз удивленно писать, что дочь ее полная копия.