Предполагаемый бойфренд Спирс назвал ее «феноменальной»

Домработник Пол Ричард Солиз публично высказался о певице Бритни Спирс. Об этом сообщает US Magazine.

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37-летний домработник дал первое эксклюзивное интервью, в котором рассказал о предполагаемом романе с Бритни Спирс.

"Бритни — феноменальная женщина. Очень-очень хорошая, позитивная... Она хороший человек", — рассказал Солиз.

Он также добавил, что по-прежнему встречается с Бритни Спирс и "у нее все хорошо" после ее расставания с мужем.

У Пола Ричарда Солиза криминальное прошлое, в том числе обвинения в нескольких нарушениях общественного порядка, создании опасности для детей и вождении без прав, а также уголовные преступления за хранение наркотических веществ для продажи и владение огнестрельным оружием.