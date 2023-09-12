Предполагаемый бойфренд Спирс назвал ее «феноменальной»

Предполагаемый бойфренд Бритни Спирс назвал ее «феноменальной»
Домработник Пол Ричард Солиз публично высказался о певице Бритни Спирс. Об этом сообщает US Magazine.
37-летний домработник дал первое эксклюзивное интервью, в котором рассказал о предполагаемом романе с Бритни Спирс.
"Бритни — феноменальная женщина. Очень-очень хорошая, позитивная... Она хороший человек", — рассказал Солиз.
Он также добавил, что по-прежнему встречается с Бритни Спирс и "у нее все хорошо" после ее расставания с мужем.
У Пола Ричарда Солиза криминальное прошлое, в том числе обвинения в нескольких нарушениях общественного порядка, создании опасности для детей и вождении без прав, а также уголовные преступления за хранение наркотических веществ для продажи и владение огнестрельным оружием.
16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.