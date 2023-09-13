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Актрису Кейт Уинслет раскритиковали за устаревший образ

Голливудская актриса Кейт Уинслет стала лицом нового выпуска журнала Vogue US.

Кейт Уинслет раскритиковали за устаревший образ
© Кадр из фильма "Месть от-кутюр"

Снимки появились в официальных социальных сетях издания. Фотографом съемки выступила легендарная Энни Лейбовиц.

Перед камерой актриса позировала в пестром платье с открытым плечом и лаконичных черных лодочках на высоких каблуках. Ей сделали укладку с легкой волной и макияж с красной помадой.

Газета.Ru

Однако поклонники не оценили образа и высмеяли его. "Даже моя бабушка одевается лучше", "Бабушкинское платье. А туфли? Это ужас", "Зачем вас так изуродовали?", "Образ бабушки, а не актрисы", "Принесите нити для вязания. Ей по возрасту", — написали пользователи соцсетей.

Недавно Кейт Уинслет пожаловалась на давление Голливуда из-за лишнего веса.

"Когда я была моложе, моему агенту звонили и интересовались: как там ее вес?" — вспоминала актриса.

Сейчас дочь Уинслет, 22-летняя Миа Треплтон, также развивает актерскую карьеру, и, утверждает актриса, молодому поколению артистов приходится труднее из-за социальных сетей.

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