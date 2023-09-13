Кейт Уинслет раскритиковали за устаревший образ

Перед камерой актриса позировала в пестром платье с открытым плечом и лаконичных черных лодочках на высоких каблуках. Ей сделали укладку с легкой волной и макияж с красной помадой.

Однако поклонники не оценили образа и высмеяли его. "Даже моя бабушка одевается лучше", "Бабушкинское платье. А туфли? Это ужас", "Зачем вас так изуродовали?", "Образ бабушки, а не актрисы", "Принесите нити для вязания. Ей по возрасту", — написали пользователи соцсетей.