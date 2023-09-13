Тимур Родригез высказался о разводе с супругой

Родригез рассказал о расставании с возлюбленной в личном блоге. Певец поделился, что ему хочется избежать слухов и защитить свою семью от сплетен и домыслов.

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Несколько дней Тимур хранил молчание и не выходил на связь с поклонниками. Артист решил прервать молчание и высказался о разводе.

По признанию певца, он прочитал много мнений о своем разводе после публикаций СМИ. Тимур хочет сохранить спокойствие, но периодически заходит в комментарии и удивляется мнению и «осведомленности» пользователей Сети.

«Это жизнь, и я надеюсь, что она будет продолжаться у нас обоих», - подытожил Родригез.