Ольга Бузова пожаловалась на проблемы с питанием
Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в соцсетях, что у нее есть проблемы с питанием. Бузова рассказала, что ее первый прием пищи происходит в три-четыре часа вечера.
Она считает такой режим питания ненормальным и хочет это исправить. Артистка пожаловалась, что ест раз в день.
"Я целый день кусочничаю. Там чуть колбаску, тут вечером. Один раз в день я питаюсь. Это неправильно. Так делать не надо", - заявила звезда.
Для решения собственной проблемы Бузова решила постоянно завтракать. Однако из-за нежелания есть ей приходится "давиться" пищей.
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