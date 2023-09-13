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Ольга Бузова пожаловалась на проблемы с питанием

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в соцсетях, что у нее есть проблемы с питанием. Бузова рассказала, что ее первый прием пищи происходит в три-четыре часа вечера.

Ольга Бузова пожаловалась на проблемы с питанием
© Газета.Ru

Она считает такой режим питания ненормальным и хочет это исправить. Артистка пожаловалась, что ест раз в день.

"Я целый день кусочничаю. Там чуть колбаску, тут вечером. Один раз в день я питаюсь. Это неправильно. Так делать не надо", - заявила звезда.

Для решения собственной проблемы Бузова решила постоянно завтракать. Однако из-за нежелания есть ей приходится "давиться" пищей.

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