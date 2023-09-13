Волочкова показала нового возлюбленного
Балерина Анастасия Волочкова не скрывает свои многочисленные романы с мужчинами. Однако в последнее время подписчики звезды стали интересоваться, неужели у нее сейчас никого нет.
После этого Волочкова решила опубликовать фотографию, на которой она запечатлела себя с букетом белых роз. И если приглядеться, то рядом с балериной можно заметить мужской силуэт.
WomanHit.ru
Поклонники Анастасии ждут, когда она уже рассекретил своего нового избранника. Но сама знаменитость не спешит делиться подробностями личной жизни.