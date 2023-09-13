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Волочкова показала нового возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова не скрывает свои многочисленные романы с мужчинами. Однако в последнее время подписчики звезды стали интересоваться, неужели у нее сейчас никого нет.

Волочкова показала нового возлюбленного
© WomanHit.ru

После этого Волочкова решила опубликовать фотографию, на которой она запечатлела себя с букетом белых роз. И если приглядеться, то рядом с балериной можно заметить мужской силуэт.

WomanHit.ru

Поклонники Анастасии ждут, когда она уже рассекретил своего нового избранника. Но сама знаменитость не спешит делиться подробностями личной жизни.