Волочкова показала нового возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова не скрывает свои многочисленные романы с мужчинами. Однако в последнее время подписчики звезды стали интересоваться, неужели у нее сейчас никого нет.

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После этого Волочкова решила опубликовать фотографию, на которой она запечатлела себя с букетом белых роз. И если приглядеться, то рядом с балериной можно заметить мужской силуэт.

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